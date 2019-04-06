Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

6 апреля, 2019, 21:07

Петр Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура президентских выборов

Об этом президент Украины сообщил в видеообращении в facebook.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна таковой оставаться.

"Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Мы можем очень быстро продвинуться к сильной Европе, но еще быстрее - откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля - Европа или Россия", - отметил Порошенко.

Глава государства также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.

"Регистрируйтесь. Звоните. Приводите новых союзников. Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас", - призвал Порошенко.