Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Об этом президент Украины сообщил в видеообращении в facebook.
"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна таковой оставаться.
"Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Мы можем очень быстро продвинуться к сильной Европе, но еще быстрее - откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля - Европа или Россия", - отметил Порошенко.
Глава государства также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.
"Регистрируйтесь. Звоните. Приводите новых союзников. Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас", - призвал Порошенко.
- Напомним, что после обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
- 5 апреля Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.
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