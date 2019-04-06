Британцы начали получать паспорта без надписи ЕС на обложке

6 апреля, 2019, 19:47

Граждане Великобритании начали получать паспорта без надписи Европейский Союз на обложке

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Правительство Великобритании начало выдавать паспорта без слов Европейский союз на обложке несмотря на то, что официально выход страны из состава ЕС еще не состоялся.

Пользовательница twitter Сьюзан Гайндл Бероун обнародовала фото своего нового паспорта, отметив, что на нем нет упоминания о Евросоюзе. Она обратилась в Министерство внутренних дел Великобритании с вопросом, почему ее новый паспорт не отражает членства в Евросоюзе, хотя де-юре страна еще не вышла из блока.

При этом еще в конце марта МВД Великобритании сообщило, что удаление слов Европейский союз с обложки паспорта является одним из этапов реформирования всей паспортной системы. Ожидается, что в конце 2019 года британцы начнут получать голубые паспорта старого образца.

При этом, как объясняют в правительстве, паспорта с упоминанием о ЕС, которые были напечатаны ранее, все еще будут выдаваться гражданам, однако британцы не смогут выбрать, какой именно документ получить, а юридической разницы между ними не будет.

Dear Passport Agency, @HM_Passport We're still in the EU - Why does not my new passport reflect that? https://t.co/Xyq4b1a3AH - Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 апреля 2019