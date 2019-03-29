После провала Brexit-соглашения Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля

29 марта, 2019, 17:10

Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля после третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте

Об этом он написал в Twitter.

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе я решил созвать встречу Европейской Раду 10 апреля" - говорится в сообщении.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit - Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

Напомним, нижняя палата британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.