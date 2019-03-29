После провала Brexit-соглашения Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля
29 марта, 2019, 17:10
Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля после третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте
Об этом он написал в Twitter.
"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе я решил созвать встречу Европейской Раду 10 апреля" - говорится в сообщении.
In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit- Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.
Напомним, нижняя палата британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.
За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.
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