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Великобритания просит ЕС отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу обратилась к президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня

Об этом сообщает Reuters.

Мэй предложила, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС к выборам в Европарламент 23 мая.

При этом она отметила, что Великобритания вместе готовится к ппроведення этих выборов, если парламентарии не придут к согласию.

Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

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