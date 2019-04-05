Великобритания просит ЕС отложить Brexit до 30 июня
5 апреля, 2019, 11:52
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу обратилась к президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня
Об этом сообщает Reuters.
Мэй предложила, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС к выборам в Европарламент 23 мая.
При этом она отметила, что Великобритания вместе готовится к ппроведення этих выборов, если парламентарии не придут к согласию.
Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.
Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.
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