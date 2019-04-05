Туск предлагает 12-месячную "гибкую" задержку Brexit, - СМИ
5 апреля, 2019, 10:18
Глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании 12-месячную "гибкую" отсрочку выхода из ЕС
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
Его план позволит Британии выйти раньше, если парламент ратифицирует соглашение с ЕС, но это должно быть согласовано лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.
Генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс сказал, что, если парламент не поддержит соглашение, перенос "вероятно, будет долгим".
Как сообщалось, в Евопейському Союзе готовятся предложить главы правительства Великобритании Терезе Мэй длительное отсрочка Brexit с жесткими условиями
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