Туск предлагает 12-месячную "гибкую" задержку Brexit, - СМИ

5 апреля, 2019, 10:18

Глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании 12-месячную "гибкую" отсрочку выхода из ЕС

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Его план позволит Британии выйти раньше, если парламент ратифицирует соглашение с ЕС, но это должно быть согласовано лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

Генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс сказал, что, если парламент не поддержит соглашение, перенос "вероятно, будет долгим".

Как сообщалось, в Евопейському Союзе готовятся предложить главы правительства Великобритании Терезе Мэй длительное отсрочка Brexit с жесткими условиями