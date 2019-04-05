Зинченко играет в самом сильном клубе мира - тренер "Ливерпуля"

5 апреля, 2019, 16:55

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, сильнейшим клубом мира и главным фаворитом Лиги чемпионов

Об этом сообщает Goal.com.

"Если взглянуть на все это со стороны, то кажется, что "Сити" может выиграть все четыре трофея. Сейчас они выглядят как лучшая команда в мире", - сказал Клопп.

Вместе с "Манчестер Сити" немецкий тренер "Ливерпуля" назвал главными фаворитами Лиги чемпионов испанскую "Барселону" и итальянский "Ювентус". Однако, заметил, что это еще не значит, что манчестерцы выиграют все возможные трофеи.

"Вы, наверное, скажете, что" Сити "выглядит наиболее стабильным из всех, но это не значит, что они выиграют все свои матчи", - констатировал Клопп.