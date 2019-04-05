Зинченко играет в самом сильном клубе мира - тренер "Ливерпуля"
5 апреля, 2019, 16:55
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, сильнейшим клубом мира и главным фаворитом Лиги чемпионов
Об этом сообщает Goal.com.
"Если взглянуть на все это со стороны, то кажется, что "Сити" может выиграть все четыре трофея. Сейчас они выглядят как лучшая команда в мире", - сказал Клопп.
Вместе с "Манчестер Сити" немецкий тренер "Ливерпуля" назвал главными фаворитами Лиги чемпионов испанскую "Барселону" и итальянский "Ювентус". Однако, заметил, что это еще не значит, что манчестерцы выиграют все возможные трофеи.
"Вы, наверное, скажете, что" Сити "выглядит наиболее стабильным из всех, но это не значит, что они выиграют все свои матчи", - констатировал Клопп.
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
- Перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
Читайте также
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно