Избили, забрали деньги и вывезли в лес: крымский активист рассказал о задержании

5 апреля, 2019, 16:00

Крымскотатарский активист Ремзи Бекиров, задержанный российскими силовиками после обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, рассказал о задержании подозреваемых оккупантами

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает группа "Крымская солидарность" в Facebook.

"Ремзи Бекиров рассказал, как и где его задержали. 27 марта, где-то в 21:00-22: 00, в городе Аксай, в кафе. Они были втроем: Рэмзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров. Человек 10-15 зашли, сразу повалили и начали бить. в основном били по ногам, приказа не было бить по голове. Единственное, кто-то попал все-таки Осману Арифмеметову по голове и он, по словам Рэмзи, потерял сознание. Но его быстро в себя привели", - рассказал Семедляев.

У Рэмзи был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей, которые, как утверждает адвокат, пропали в результате задержания.

"В протоколе задержания это все указал и просил, чтобы вернули эти средства его жене. За это время он не знает, где эти вещи и где деньги. После этого их заковали в наручники и вывезли куда-то в лес. Там их также избили. Ребята уже были готовы прощаться с жизнью", - рассказал Семедляев.

После этого, по словам адвоката, крымскотатарских активистов в наручниках, застегнутых за спиной, около шести часов везли в Тимашевск (Краснодарский край, РФ - ред.).

"В дороге слышали в свой адрес постоянные угрозы, оскорбления. Затем в Тимашевск приехали сотрудники ФСБ из Симферополя, пересадили его в другой автомобиль и где-то в 7:00-8:00 28-го марта, они были уже в Симферополе. В Симферополе - допрос, предъявление обвинения, суд по избранию меры пресечения и вечером увезли их в СИЗО, где тоже слышали оскорбления в свой адрес. их покормили в 22:00 28 марта, то есть, сутки они ничего не ели. Единственное, несколько раз была возможность попить воды. В наручниках читали намаз. 29 марта в 8:00 всех 23 арестованных крымских татар загрузили в автозаки. Уже в аэропорту они поняли, что их привезли в аэропорт. Затем их посадили в большой самолет. Куда их везут - им не сказали. Только лишь когда вышли из самолета, они поняли, что находятся в Ростове-на-Дону" , - рассказал адвокат.

Далее всех задержанных в автозаках развезли по изоляторах.

"После этого снова все процедуры: досмотр и т.д. Синяки на ногах зафиксировали. Ремзи указал, что побои нанесли ему при задержании. Его одежду забрали, постирали, продезинфицировали. Один день ходил в выданной одежде. Она была ему мала. На следующий день ему вернули одежду. Больше ничего у него нет, только то, что на нем и все", - сказал адвокат.

Сейчас он содержится в двухместной камере, условия содержания стандартные, прогулка один раз в день в течение часа.

"Попросил родных деньги на счет положить, если есть возможность, так как из тюремной пищи вообще ничего не может там есть", - отметил Семедляев.