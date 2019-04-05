Усик объяснил, почему отказался сняться в фильме Сталлоне

5 апреля, 2019, 16:31

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему отказался от предложения сняться в филм "Крид 2", продюсером которого является Сильвестр Сталлоне

Об этом сообщает официальный канал Усика в YouTube .

По словам Александра Усика, ему действительно в 2018 году поступало предложение сняться в фильме Сильвестра Сталлоне "Крид-2", но он был вынужден отказаться из-за подготовки к бою с россиянином Муратом Гассиевым, с которым встречался в июле.

"Отказался, потому что мы готовились к бою с Муратом Гассиевым. Как выяснилось потом в фильме, этого парня сильно избили, а на его месте должен быть я. Боженька меня отвел от этого. Даже в фильме отвел меня от этого", - сказал Усик.