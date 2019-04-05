Шевченко и Ребров попали в позорный рейтинг в Англии
Об этом сообщает FourFourTwo.
Андрей Шевченко перешел в "Челси" за 43 млн евро, что стало клубным рекордом на тот момент, но забил всего 9 голов в 48 матчах премьер-лиги. Издание пишет, что до сих пор остается загадкой, почему Шевченко не заиграл в "Челси".
Сергей Ребров переходил в "Тоттенхэма" за 18 млн евро в качестве самого дорогого новичка клуба в истории на тот момент, но он забил лишь 10 раз в 59 играх в течение двух сезонов. Вскоре Реброва отдали в аренду в "Фенербахче", а затем бесплатно отпустили в "Вест Хэм", где он забил один гол в 27 матчах.
Кроме двух украинских нападающих в рейтинг попали Диего Форлан, Робиньо, Брайан Руис, Томас Бролин, Томассон, Жози Алтидор, Хуан-Себастьян Верон и Радамель Фалькао.
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- 26 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в матче с Люксембургом его подопечным повезло с автоголом, но везение надо заслужить.
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