Шевченко и Ребров попали в позорный рейтинг в Англии

5 апреля, 2019, 15:30

Звездные экс-форварды "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко и Сергей Ребров попали в рейтинг иностранцев, которые не смогли проявить себя в АПЛ

Об этом сообщает FourFourTwo.

Андрей Шевченко перешел в "Челси" за 43 млн евро, что стало клубным рекордом на тот момент, но забил всего 9 голов в 48 матчах премьер-лиги. Издание пишет, что до сих пор остается загадкой, почему Шевченко не заиграл в "Челси".

Сергей Ребров переходил в "Тоттенхэма" за 18 млн евро в качестве самого дорогого новичка клуба в истории на тот момент, но он забил лишь 10 раз в 59 играх в течение двух сезонов. Вскоре Реброва отдали в аренду в "Фенербахче", а затем бесплатно отпустили в "Вест Хэм", где он забил один гол в 27 матчах.

Кроме двух украинских нападающих в рейтинг попали Диего Форлан, Робиньо, Брайан Руис, Томас Бролин, Томассон, Жози Алтидор, Хуан-Себастьян Верон и Радамель Фалькао.