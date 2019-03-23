"Я доволен своей командой на 80%", - Андрей Шевченко о матче с Португалией
Его слова приводит совместный сайт телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 .
"Мы не дали забить чемпионам Европы у себя дома - я считаю это отличный результат. Португалия очень хорошо перестраивалась, очень хорошо прессинговала. Я доволен своей командой на 80%. Очень важна была командная игра. Сегодня вся команда отработала более чем на 100% . Я очень доволен всеми футболистами. Те игроки, которые вышли на замену, сыграли очень хорошо ", - отметил он.
Также Шевченко остановился на достижениях отдельных спортсменов во время вчерашней игры.
"Миколенко и Матвиенко сыграли идеально. Ребята справились полностью с задачей. Мы посмотрели очень много игр Португалии и выбрали лучших игроков, которые были готовы. Миколенко? Он справился с задачей, которую перед ним поставили. В" Динамо "он показывает очень хороший футбол" , - отметил главный тренер национальной сборной.
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Кроме того, он поделился дальнейшими планами своей команды.
"Отталкиваясь от сегодняшней игры, команда начала подготовку к следующему поединку - Люксембургу. Очень важно восстановиться и хорошо подготовиться. У нас будет тренировка и вылет. Сразу говорю, что замены с Люксембургом будут", - заявил Шевченко.
"Я хочу поблагодарить весь стадион, потому что атмосфера, которую создали фанаты, была великолепна. Я хочу поблагодарить наших болельщиков за эту поддержку", - добавил он.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией . Счет - 0: 0.
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