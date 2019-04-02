Шевченко побывал в расположении "Челси"
2 апреля, 2019, 11:15
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил в Лондоне академию футбольного клуба "Челси"
Фотографию обнародовал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков в facebook.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в расположении "Челси", где сделал совместное фото с ассистентом главного тренера лондонцев и легендой клуба Джанфранко Дзола и юными футболистами.
- Напомним, 23 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от матча с Португалией.
- 26 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в матче с Люксембургом его подопечным повезло с автоголом, но везение надо заслужить.
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