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Шевченко побывал в расположении "Челси"


фото: Reuters
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил в Лондоне академию футбольного клуба "Челси"

Фотографию обнародовал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков в facebook.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в расположении "Челси", где сделал совместное фото с ассистентом главного тренера лондонцев и легендой клуба Джанфранко Дзола и юными футболистами.

  • Напомним, 23 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от матча с Португалией.
  • 26 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в матче с Люксембургом его подопечным повезло с автоголом, но везение надо заслужить.
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