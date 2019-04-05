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Саакашвили заявил, что Порошенко - не алкоголик


фото: censor.net
Петр Порошенко - не алкоголик и свои поступки совершает сознательно

Об этом заявил бывший глава Одесской ОГА Саакашвили в Facebook .

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", - написал он.

Так Саакашвили прокомментировал сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Проблема в том, что это он на трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", - добавил Саакашвили.

  • Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.

  • Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.

  • Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато пригласил Порошенко в другое учреждение .

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