Саакашвили заявил, что Порошенко - не алкоголик

Об этом заявил бывший глава Одесской ОГА Саакашвили в Facebook .

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", - написал он.

Так Саакашвили прокомментировал сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Проблема в том, что это он на трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", - добавил Саакашвили.