Саакашвили заявил, что Порошенко - не алкоголик
Об этом заявил бывший глава Одесской ОГА Саакашвили в Facebook .
"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", - написал он.
Так Саакашвили прокомментировал сдачу анализов кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
"Проблема в том, что это он на трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на мошенничество и неэффективность управления. Это проверяется жизнью и, к сожалению, мало кто проходит эту проверку успешно", - добавил Саакашвили.
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Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.
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Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
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Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато пригласил Порошенко в другое учреждение .
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