5 апреля, 2019, 10:14

По результатам анализа на алкоголь и наркотики в медпункте НСК "Олимпийский" в президента Петра Порошенко не обнаружили никаких психоактивных веществ

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Ярый Владимир Владимирович, передает Эспрессо.TV

Он сказал, что президенту провел осмотр, он сдал анализы крови, мочи и волос. Обзор и анализы проводят 4 медицинских учреждения Киева, в частности, 2 частные и 2 коммунальные.

Пока никаких психоактивных веществ у Порошенко не было найдено, в течение нескольких часов проведут глубокий анализ. Также врач сообщил, что более длительный срок занимает процедура анализа волос и фолликула - более 2 недели.

Фото: Эспрессо.TV / Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Ярый Владимир Владимирович

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Порошенко сказал, что в пятницу ждет на Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов.

Зато Зеленский пригласил Порошенко сдать анализы в 8 утра в пятницу, 5 апреля в клинике "Евролаб". Клиника расположена по ул. Соломенской 11а.