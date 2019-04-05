"Верните 166 детям родителей": флешмоб в поддержку задержанных ФСБ крымских татар набирает обороты

5 апреля, 2019, 16:48

Флешмоб в поддержку задержанных в марте крымскотатарских активистов продолжается

Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сотни неравнодушных людей в Крыму и далеко за его пределами участвуют в знак солидарности в мирном протесте народа против бесчинства в отношении к своим активистам", - говорится в сообщении сообщества.

Отметим, что Государственный департамент США и ЕС осудили массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.

Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.