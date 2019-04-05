Основной хавбек "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"
5 апреля, 2019, 12:10
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинал Кубка Украины с "Шахтером"
Об этом сообщает Sport Arena .
В хавбека киевлян Виталия Буяльского поднялась температура, вызывает подозрения простудой. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "Шахтером".
В этом сезоне Буяльский сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, забив 5 голов.
Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье 7 апреля.
- Вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.
- Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках «Динамо» накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
- Футбольный клуб "Динамо" расторг соглашение с "Сантосом" об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно, который вслед за Че Че отправился в "Сан-Паулу" .
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