Основной хавбек "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"

5 апреля, 2019, 12:10

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинал Кубка Украины с "Шахтером"

Об этом сообщает Sport Arena .

В хавбека киевлян Виталия Буяльского поднялась температура, вызывает подозрения простудой. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "Шахтером".

В этом сезоне Буяльский сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, забив 5 голов.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье 7 апреля.