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Основной хавбек "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"


фото: zarya-lugansk.com
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинал Кубка Украины с "Шахтером"

Об этом сообщает Sport Arena .

В хавбека киевлян Виталия Буяльского поднялась температура, вызывает подозрения простудой. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "Шахтером".

В этом сезоне Буяльский сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, забив 5 голов.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье 7 апреля.

  • Вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.
  • Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках «Динамо» накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
  • Футбольный клуб "Динамо" расторг соглашение с "Сантосом" об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно, который вслед за Че Че отправился в "Сан-Паулу" .
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