После сокрушительного поражения Гарсия заговорил о бое с Ломаченко
Об этом сообщает iSport.ua.
Гарсия сказал, что хотел бы провести бой против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, но пока не принял решение, в каком дивизионе продолжать карьеру.
Об этом Гарсия рассказал на пресс-конференции после боя в полусреднем весе (до 66,7 кг) против американца Эррола Спенса, в котором он потерпел разгромное поражение - 107: 120, 107: 120, 108: 120.
"Надеюсь, я заставил уважать себя этим поединком. Отец и брат говорили мне, чтобы я досрочно завершил бой, но я выстоял до конца. Я бы с радостью провел бой с Ломаченко, но пока не решил, возвращаться ли мне на два дивизиона ниже. Если я вернусь, то самым интересным боем в этой категории будет поединок с Ломаченко", - сказал Гарсия.
- 13 марта Василий Ломаченко заявил, что для него самым желанным соперником является американец Майки Гарсия.
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