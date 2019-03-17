После сокрушительного поражения Гарсия заговорил о бое с Ломаченко

17 марта, 2019, 20:05

Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает iSport.ua.

Гарсия сказал, что хотел бы провести бой против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, но пока не принял решение, в каком дивизионе продолжать карьеру.

Об этом Гарсия рассказал на пресс-конференции после боя в полусреднем весе (до 66,7 кг) против американца Эррола Спенса, в котором он потерпел разгромное поражение - 107: 120, 107: 120, 108: 120.

"Надеюсь, я заставил уважать себя этим поединком. Отец и брат говорили мне, чтобы я досрочно завершил бой, но я выстоял до конца. Я бы с радостью провел бой с Ломаченко, но пока не решил, возвращаться ли мне на два дивизиона ниже. Если я вернусь, то самым интересным боем в этой категории будет поединок с Ломаченко", - сказал Гарсия.