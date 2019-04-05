В ЦИК сообщили, когда могут объявить итоги первого тура выборов

5 апреля, 2019, 15:11

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля

Об этом сказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает "Зеркало недели".

"Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля, - ред.) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра (7 апреля, - ред.) установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", - сказал он.

Радченко сообщил, что ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в пути, и в пятницу должны прибыть в ЦИК.

Также он добавил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

Кроме того, в пятницу ЦИК завершила прием протоколов по всем 101 избирательному участку заграничного избирательного округа.

Напомним, что после обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.