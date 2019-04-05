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Анализы кандидатов: В крови Зеленского наркотиков не обнаружили


фото: REUTERS
У кандидата в президенты Владимира Зеленского врачи не нашли в крови наркотиков

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - говорится в медицинском заключении.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.

 

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