5 апреля, 2019, 16:51

У кандидата в президенты Владимира Зеленского врачи не нашли в крови наркотиков

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

"В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - говорится в медицинском заключении.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.