Убийство Гандзюк. Мангеру до сих пор не надели электронный браслет
4 апреля, 2019, 22:05
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер после суда до сих пор не надел электронный браслет
Об этом Мангер сообщил в интервью Общественному.
На вопрос ведущего, имеет ли Мангер на себе браслет, он сказал: "Со мной связывались представители полиции, занимающиеся браслетами, я думаю, что завтра он будет у меня на руке".
"Сегодня были суды... был суд в 14:00, в 15:30... [в полиции] объяснили тем, что еще не получили само решение суда", - добавил Мангер.
- Напомним, 31 июля 2018 Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-