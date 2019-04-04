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Убийство Гандзюк. Мангеру до сих пор не надели электронный браслет

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер после суда до сих пор не надел электронный браслет

Об этом Мангер сообщил в интервью Общественному.

На вопрос ведущего, имеет ли Мангер на себе браслет, он сказал: "Со мной связывались представители полиции, занимающиеся браслетами, я думаю, что завтра он будет у меня на руке".

"Сегодня были суды... был суд в 14:00, в 15:30... [в полиции] объяснили тем, что еще не получили само решение суда", - добавил Мангер.

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