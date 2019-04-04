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Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому предъявили почти сотню обвинений


фото: Reuters
28-летнему австралийцу выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства по делу о теракте в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче

Об этом сообщает Радио Свобода.

Подозреваемый должен предстать перед судом Крайстчерча через видеосвязь из Окленда 5 апреля.

Суд запретил средствам массовой информации снимать или фотографировать обвиняемого после того, как он отказался от назначенного судом адвоката. Это вызвало опасения, что таким образом террорист хочет представлять себя сам и попытается использовать суд как пропагандистскую платформу.

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