Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому предъявили почти сотню обвинений
4 апреля, 2019, 08:08
28-летнему австралийцу выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства по делу о теракте в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче
Об этом сообщает Радио Свобода.
Подозреваемый должен предстать перед судом Крайстчерча через видеосвязь из Окленда 5 апреля.
Суд запретил средствам массовой информации снимать или фотографировать обвиняемого после того, как он отказался от назначенного судом адвоката. Это вызвало опасения, что таким образом террорист хочет представлять себя сам и попытается использовать суд как пропагандистскую платформу.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 50 мусульман . Он транслировал видео расстрела людей в соцсети..
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
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