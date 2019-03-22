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Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира


фото: Instagram
Украинец Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN

Рейтинг опубликовал ESPN .

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на шестую позицию. Ранее он занимал восьмое место.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Василий Ломаченко (чемпион WBA и WBO в легком весе)

2. Теренс Кроуфорд (чемпион WBO в полусреднем весе)

3. Сауль Альварес (чемпион WBC и WBA в среднем весе, чемпион WBA Regular во втором среднем весе)

4. Эррол Спенс (чемпион IBF в полусреднем весе)

5. Геннадий Головкин;

6. Александр Усик (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе)

7. Наойя Инуэ (чемпион WBA Regular в легчайшем весе)

8. Майки Гарсия (чемпион WBC в легком весе)

9. Срисакет Сор Рунгвисай (чемпион WBC во втором легчайшем весе)

10. Джошуа (чемпион WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе).

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