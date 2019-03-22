Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира
Рейтинг опубликовал ESPN .
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на шестую позицию. Ранее он занимал восьмое место.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Василий Ломаченко (чемпион WBA и WBO в легком весе)
2. Теренс Кроуфорд (чемпион WBO в полусреднем весе)
3. Сауль Альварес (чемпион WBC и WBA в среднем весе, чемпион WBA Regular во втором среднем весе)
4. Эррол Спенс (чемпион IBF в полусреднем весе)
5. Геннадий Головкин;
6. Александр Усик (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе)
7. Наойя Инуэ (чемпион WBA Regular в легчайшем весе)
8. Майки Гарсия (чемпион WBC в легком весе)
9. Срисакет Сор Рунгвисай (чемпион WBC во втором легчайшем весе)
10. Джошуа (чемпион WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе).
- Украинский боксер Василий Ломаченко провел тренировку , отрабатывая удары на специальной груше.
- Александр Усик опередил Василия Ломаченко, стал лучшим боксером Украины по версии независимого компьютерного рейтинга BoxRec.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-