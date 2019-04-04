"Поля для гольфа, бассейны и теннисные корты": Нефедов троллит дебаты на стадионе

4 апреля, 2019, 14:57

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отшутился по поводу возможных дебатов Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский"

Об этом Максим Нефедов написал в Facebook.

"ProZorro готово к тендеру на проведение дебатов! Напомним, участие в закупке могут принять как украинские, так и иностранные стадионы. А еще теннисные корты, поля для гольфа, волейбольные площадки, бассейны.

Мы за честную конкуренцию!" - написал он.