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"Поля для гольфа, бассейны и теннисные корты": Нефедов троллит дебаты на стадионе


фото: finance.ua
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отшутился по поводу возможных дебатов Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский"

Об этом Максим Нефедов написал в Facebook.

"ProZorro готово к тендеру на проведение дебатов! Напомним, участие в закупке могут принять как украинские, так и иностранные стадионы. А еще теннисные корты, поля для гольфа, волейбольные площадки, бассейны.
Мы за честную конкуренцию!" - написал он.

 

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