Как голосовали за Зеленского и Порошенко в регионах. ИНФОГРАФИКА
4 апреля, 2019, 14:56
Петр Порошенко в первом туре победил Владимира Зеленского только в трех областях
Владимир Зеленский победил действующего президента Украины в первом туре выборов почти во всех регионах страны и в столице, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов, пишет Эспрессо.TV.
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