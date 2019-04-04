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Как голосовали за Зеленского и Порошенко в регионах. ИНФОГРАФИКА


фото: espreso.tv
Петр Порошенко в первом туре победил Владимира Зеленского только в трех областях

Владимир Зеленский победил действующего президента Украины в первом туре выборов почти во всех регионах страны и в столице, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов, пишет Эспрессо.TV.

Читайте также: Зеленский выиграл первый тур в 19 областях и в Киеве.

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