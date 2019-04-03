Зеленский выиграл первый тур в 19 областях и в Киеве. ИНФОГРАФИКА лидерства по регионам

4 апреля, 2019, 11:03

Владимир Зеленский победил в большинстве областей Украины. Лидерство в других регионах получили: Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко.

Об этом пишет Эспрессо.TV, ссылаясь на данные ЦИК по результатам подсчета 100% протоколов в первом туре выборов.

Больше всего голосов Владимир Зеленский получил в: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве.

Петр Порошенко победил в Тернопольской и Львовской областях.

Юрий Бойко - в Донецкой и Луганской.

Юлия Тимошенко получила наибольшую поддержку в Ивано-Франковской области.