УПЛ: результаты всех матчей 23-го тура

3 апреля, 2019, 21:27

Матчами 23-го тура стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

23-й тур

2 апреля

"Карпаты" - "Ворскла" 4:0

Голы: Понд, 26 Швед, 38, 62, Йода, 70, пен.

3 апреля

"Заря" - "Динамо" 2:3

Голы: Караваев, 32, Белый 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.)

Удаление: Белый, 69 - Кадар, 54

"Александрия" - "Шахтер" 0:1

Гол: Мораес, 12 (пен.)

"Львов" - "Мариуполь" 2:3

Голы: Липе Велозу, 22 Приймак, 80 - Зубков, 54 (пен.), 77, Борячук, 71

Удаление: Мартан, 54, ( "Львов")

На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуска в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге.