УПЛ: результаты всех матчей 23-го тура
3 апреля, 2019, 21:27
Матчами 23-го тура стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
23-й тур
2 апреля
"Карпаты" - "Ворскла" 4:0
Голы: Понд, 26 Швед, 38, 62, Йода, 70, пен.
3 апреля
"Заря" - "Динамо" 2:3
Голы: Караваев, 32, Белый 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.)
Удаление: Белый, 69 - Кадар, 54
"Александрия" - "Шахтер" 0:1
Гол: Мораес, 12 (пен.)
"Львов" - "Мариуполь" 2:3
Голы: Липе Велозу, 22 Приймак, 80 - Зубков, 54 (пен.), 77, Борячук, 71
Удаление: Мартан, 54, ( "Львов")
На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуска в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге.
- 3 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" вырвало в гостях победу у "Зари", уступая с разницей в два мяча.
- 3 апреля в другом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях с "Александрию".
- 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
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