//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после матчей 23-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
После матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуска в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать