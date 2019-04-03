УПЛ: как выглядит турнирная таблица после матчей 23-го тура
3 апреля, 2019, 22:00
После матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуска в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге.
- 3 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" вырвало в гостях победу у "Зари", уступая с разницей в два мяча.
- 3 апреля в другом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях с "Александрию".
- 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
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