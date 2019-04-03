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"Заря" - "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 23-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" встречается в гостях с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

23-й тур

"Заря" - "Динамо"

3 апреля, Запорожье, "Славутич-Арена"

Начало - 18:30

Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Динамо" 50 очков, занимает второе место и отстает от "Шахтера" на 7 пунктов. "Заря" набрала 32 балла и идет четвертой.

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