"Заря" - "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины
3 апреля, 2019, 11:41
В 23-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" встречается в гостях с "Зарей"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
23-й тур
"Заря" - "Динамо"
3 апреля, Запорожье, "Славутич-Арена"
Начало - 18:30
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Динамо" 50 очков, занимает второе место и отстает от "Шахтера" на 7 пунктов. "Заря" набрала 32 балла и идет четвертой.
- Напомним, 2 апреля стало известно, что в Запорожье правоохранители разоблачили двух граждан при попытке подкупа тренера и футболистов молодежной команды "Зари".
- Журналист Константин Андриюк рассказал детали скандала с договорным матчем в чемпионате молодежных команд между "Зарей" и "Динамо".
- 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
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