В Запорожье за проигрыш в футбольном матче игрокам клуба предлагали $5000

2 апреля, 2019, 19:34

Правоохранители разоблачили двух граждан при попытке подкупа тренера и футболистов сыграть в пользу соперников

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Двое жителей Киева, под видом брокеров со спортивных соревнований, предложили тренеру и игрокам одного из футбольных клубов $5 тыс. неправомерной выгоды, говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанную сумму взятки футболисты должны были проиграть соперникам во время матча, который состоится 2 апреля в Запорожье. Граждане сделали ставку на победу одной из команд, поэтому проигрыш соперника обогатил бы последних на значительную сумму.

В пресс-службе отмечают, что 1 апреля во время передачи очередного "транша" в 20 тыс. грн фигурантов разоблачили правоохранители. Еще 55 тыс. грн правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов ФК, остальные - после проведения футбольного матча.

Преступников задержали, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.