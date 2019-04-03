Журналист рассказал детали договорного матча с участием "Динамо"

3 апреля, 2019, 10:45

Журналист Константин Андриюк рассказал детали скандала с договорным матчем в чемпионате молодежных команд между "Зарей" и "Динамо"

Об этом Андриюк сообщил в facebook.

Журналист заявил, что перед матчем молодежного чемпионата Украины 3 апреля $ 5 тыс должны были получить тренер "Зари" U-21 и 5 игроков команды.

"Деньги передавали 2 молодых и находчивых предпринимателя. Одному - 23 года, другому - 27." Зари "предлагали проиграть" Динамо "с разрывом в 2 мяча. Коэффициент именно на такой расклад был 5 к 1. Результат матча 1: 3. один из подозреваемых - футбольный арбитр, который в прошлом сезоне закончил карьеру именно из-за подозрения в договорняках. Деньги злоумышленники передавали в заведении общественного питания McDоnalds ", - написал Андриюк.

Главным тренером "Зари" U 21 является экс-футболист сборной Украины Владимир Никитин.