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"Александрия" - "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины


фото: twitter
Сегодня в 23-м туре чемпионата Украины "Шахтер" встречается в гостях с "Александрией"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

23-й тур

"Александрия" - "Шахтер"

3 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

  • Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Шахтер" 57 очков и лидирует в турнирной таблице. "Александрия" набрала 41 пункт и идет третьей.
  • 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
  • Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахт" 14 февраля.
  • Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки .
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