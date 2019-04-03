"Александрия" - "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины
3 апреля, 2019, 11:10
Сегодня в 23-м туре чемпионата Украины "Шахтер" встречается в гостях с "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
23-й тур
"Александрия" - "Шахтер"
3 апреля, Александрия, стадион "Ника"
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Шахтер" 57 очков и лидирует в турнирной таблице. "Александрия" набрала 41 пункт и идет третьей.
- 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
- Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахт" 14 февраля.
- Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки .
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