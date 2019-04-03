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МЮ потерпел третье поражение в четырех матчах


фото: Reuters
Английский "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера потерпел третье поражение в четырех матчах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Вулверхэмптон" (1: 2). Гости забили быстрый мяч усилиями Скотта Мактоминея, однако хозяева сумели вырвать волевую победу благодаря Диого Жота и гола в свои ворота Смоллинг.

На 57-й минуте Эшли Янг оставил свою команду в меньшинстве, получив две желтые карточки в течение 5 минут.

65 минут провел на поле экс-игрок "Шахтера" Фред.

Это поражение стало для команды Сульшера третьей в четырех последних матчах.

33-й тур

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 2: 1

Голы: Жота, 25 Смоллинг, 77, в свои ворота - Мактоминей, 14

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