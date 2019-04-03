МЮ потерпел третье поражение в четырех матчах
3 апреля, 2019, 09:50
Английский "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера потерпел третье поражение в четырех матчах
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Вулверхэмптон" (1: 2). Гости забили быстрый мяч усилиями Скотта Мактоминея, однако хозяева сумели вырвать волевую победу благодаря Диого Жота и гола в свои ворота Смоллинг.
На 57-й минуте Эшли Янг оставил свою команду в меньшинстве, получив две желтые карточки в течение 5 минут.
65 минут провел на поле экс-игрок "Шахтера" Фред.
Это поражение стало для команды Сульшера третьей в четырех последних матчах.
33-й тур
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 2: 1
Голы: Жота, 25 Смоллинг, 77, в свои ворота - Мактоминей, 14
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