"Манчестер Юнайтед" назначил постоянного главного тренера
28 марта, 2019, 11:26
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально назначил постоянного главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт МЮ.
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле-Гуннар Сульшер полноправным главным тренером команды.
Ранее норвежец выполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона в качестве замены Жозе Моуриньо.
- 26 марта стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" утвердит главным тренером исполняющего обязанности наставника команды Уле-Гуннара Сульшера.
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