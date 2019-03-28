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"Манчестер Юнайтед" назначил постоянного главного тренера


фото: Reuters
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально назначил постоянного главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле-Гуннар Сульшер полноправным главным тренером команды.

Ранее норвежец выполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона в качестве замены Жозе Моуриньо.

  • 26 марта стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" утвердит главным тренером исполняющего обязанности наставника команды Уле-Гуннара Сульшера.
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