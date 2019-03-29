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Сульшер будет зарабатывать в МЮ больше, чем тренеры "Ливерпуля" и "Челси"


фото: Reuters
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер стал третьим по уровню зарплаты в английской премьер-лиге

Об этом сообщает The Sun.

Заработная плата 46-летнего норвежского специалиста составит 8,7 млн евро за сезон. Предшественник Сульшера Жозе Моуринью зарабатывал 17,5 млн евро в год.

Сульшер занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги.

На первом месте располагается Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") с зарплатой в размере 17,5 млн евро в год. Вторую строчку занимает Почеттино ("Тоттенхэм") - 10 млн евро.

Сульшер опередил Юргена Клоппа ("Ливерпуль") - 8,2 млн евро, Унаи Эмери ("Арсенал") - 7 млн евро и Маурицио Сарре ("Челси") - 6 млн евро.

  • 28 марта английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально назначил постоянного главного тренера.
  • Норвежский телеканал TV2 выложил видео, где изобразил нового тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшера и футболистов клуба героями фильма "Хоббит".
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