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В Норвегии тренера и футболистов МЮ превратили в героев "Хоббита"


фото: twitter
Норвежский телеканал TV2 выложил видео где изобразил нового тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера и футболистов клуба героями фильма "Хоббит"

Видео телеканал TV 2 обнародовал в twitter.

Назначенный сегодня на должность постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" норвежец Уле-Гунар Сульшер появился в образе Бильбо Бэггинса с кинотрилогии "Хоббит". В ролике обыгрывается тема подписания тренером контракта с МЮ.

 

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