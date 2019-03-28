В Норвегии тренера и футболистов МЮ превратили в героев "Хоббита"
28 марта, 2019, 16:15
Норвежский телеканал TV2 выложил видео где изобразил нового тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера и футболистов клуба героями фильма "Хоббит"
Видео телеканал TV 2 обнародовал в twitter.
Назначенный сегодня на должность постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" норвежец Уле-Гунар Сульшер появился в образе Бильбо Бэггинса с кинотрилогии "Хоббит". В ролике обыгрывается тема подписания тренером контракта с МЮ.
Treårskontrakt i United - Solskjær skal ut på nye eventyr! pic.twitter.com/hB7dnMy4VM- TV 2 Sporten (@ 2sporten) 28 марта 2019
- 28 марта английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил Уле-Гуннара Сульшера постоянным главным тренером.
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