Макгрегор продолжает выходить в ринг, несмотря на завершение карьеры
29 марта, 2019, 10:13
Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор продолжает спарринговаться даже после завершения карьеры в ММА
Об этом сообщает TMZ.
Американский портал опубликовал видео спаррингов Конора Макгрегора (21-4), сделанное после завершения его бойцовской карьеры.
- 26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
- 27 марта ирландский боец UFC Конор Макгрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
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