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Макгрегор продолжает выходить в ринг, несмотря на завершение карьеры


фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор продолжает спарринговаться даже после завершения карьеры в ММА

Об этом сообщает TMZ.

Американский портал опубликовал видео спаррингов Конора Макгрегора (21-4), сделанное после завершения его бойцовской карьеры.

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