Кличко получил должность во Всемирной боксерской ассоциации

3 апреля, 2019, 15:46

Легендарного украинского боксера Владимира Кличко назначили консультантом президента WBA Хильберто Мендосы

Об этом сообщает официальный сайт WBA ,

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса.

Кроме Кличко, советниками Мендосы дназначены Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пинья - финансист, Джозеф Эстуаник - ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который стал юридическим советником.

В новый совет WBA также вошли Ренцо Баньяриоль, который назначен вице-президентом. Директором чемпионата мира станет уроженец Венесуэлы Карлос Чавес, а вторым - панамец Хулио Тима.

Управлять классификационным комитетом WBA будет канадец Джордж Мартинес, а заместителем директора будет уроженец Панамы Аурелио Фиенго.

Казначейство будет поручено венесуэльцу Хулио Кинтеро. Исполнительным секретарем станет Густаво Падилья из Панамы, руководителем комитета - пуэрториканец Луис Пабон, а заместителем директора - американец Рауль Каис.