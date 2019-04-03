Кличко получил должность во Всемирной боксерской ассоциации
Об этом сообщает официальный сайт WBA ,
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса.
Кроме Кличко, советниками Мендосы дназначены Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пинья - финансист, Джозеф Эстуаник - ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который стал юридическим советником.
В новый совет WBA также вошли Ренцо Баньяриоль, который назначен вице-президентом. Директором чемпионата мира станет уроженец Венесуэлы Карлос Чавес, а вторым - панамец Хулио Тима.
Управлять классификационным комитетом WBA будет канадец Джордж Мартинес, а заместителем директора будет уроженец Панамы Аурелио Фиенго.
Казначейство будет поручено венесуэльцу Хулио Кинтеро. Исполнительным секретарем станет Густаво Падилья из Панамы, руководителем комитета - пуэрториканец Луис Пабон, а заместителем директора - американец Рауль Каис.
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