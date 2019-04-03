С Кличко хочет драться чемпион мира в супертяжелом весе
3 апреля, 2019, 12:15
Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер готов провести бой против Владимира Кличко в случае возврата украинца на ринг
Об этом сообщает Boxing News 24 .
Об этом заявил менеджер и тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джей Дис.
"Уайлдер хотел бы драться с Кличко, потому что он хочет только крупнейших сражений. Я предполагаю, что украинец захочет провести несколько промежуточных поединков и мы посмотрим, в какой форме он находится. Помните, когда его брат Виталий вернулся на ринг после перерыва, то в первом же бою против Сэмюэла Питера было видно, что Кличко не растерял свои физические кондиции. Но нам необходимо убедиться, что Владимир в хорошей форме ", - сказал Диас.
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