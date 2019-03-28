//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Промоутер отреагировал на слухи о возвращении Кличко на ринг


фото: boxingscene
Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер отреагировал на слухи о возвращении украинского боксера на ринг

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Тома Леффлера стримингова компания DAZN предложила экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко большие деньги за возобновление карьеры. Сам промоутер заявил, что хочет, чтобы украинец вернулся на ринг.

"Многие хотят снова видеть его на ринге. DAZN предлагает ему много денег, чтобы организовать его возвращение. Он является брендом, поэтому фанаты ждут этого. Я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Хотел бы увидеть его бой с Деонтеем Уайлдером", - сказал Леффлер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать