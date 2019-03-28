Промоутер отреагировал на слухи о возвращении Кличко на ринг

28 марта, 2019, 15:35

Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер отреагировал на слухи о возвращении украинского боксера на ринг

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Тома Леффлера стримингова компания DAZN предложила экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко большие деньги за возобновление карьеры. Сам промоутер заявил, что хочет, чтобы украинец вернулся на ринг.

"Многие хотят снова видеть его на ринге. DAZN предлагает ему много денег, чтобы организовать его возвращение. Он является брендом, поэтому фанаты ждут этого. Я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Хотел бы увидеть его бой с Деонтеем Уайлдером", - сказал Леффлер.