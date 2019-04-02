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Взрывы в Кропивницком: подозреваемым избрана мера пресечения


фото: kr.suspilne.media
Кировский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю ООО "Элан-Ви"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"Суд прислушался к доводам прокуратуры и определил подозреваемому арест с правом внесения залога в 1 млн гривен. Руководитель ООО взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Второму подозреваемому - инженеру этого предприятия - днями ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и определил обязательства носить электронный браслет.

"Поскольку прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей, на указанное решение суда внесена апелляционная жалоба", - отметили в прокуратуре.

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