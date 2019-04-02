Взрывы в Кропивницком: подозреваемым избрана мера пресечения
2 апреля, 2019, 12:02
Кировский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю ООО "Элан-Ви"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
"Суд прислушался к доводам прокуратуры и определил подозреваемому арест с правом внесения залога в 1 млн гривен. Руководитель ООО взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Второму подозреваемому - инженеру этого предприятия - днями ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и определил обязательства носить электронный браслет.
"Поскольку прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей, на указанное решение суда внесена апелляционная жалоба", - отметили в прокуратуре.
- Напомним, 27 марта в Кропивницком вспыхнул пожар на автостоянке. В результате взрыва пострадали три человека, горело 15 автомобилей.
- В прокуратуре сообщили, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.
- Кировоградская местная прокуратура объявила о подозрении руководителю предприятия "Элан-Ви" и главному инженеру этой компании.
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