В ГПУ назвали причину взрывов в Кропивницком
28 марта, 2019, 15:08
Взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области в Facebook.
В прокуратуре Кировоградской области отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам в Кропивницком.
"Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", - говорится в сообщении.
- Напомним, 27 марта в Кропивницкому вспыхнул пожар на автостоянке. В результате взрыва пострадали три человека, горели 15 автомобилей.
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