Взрывы в Кропивницкому: прокуратура сообщила о 2 подозреваемых
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области в Facebook.
В частности, речь идет о нарушении по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса, то есть нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.
В прокуратуре отметили, что сейчас готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.
"Заметим, что инженер правоохранителями был задержан в порядке статьи 208 КПУ Украины при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной", - говорится в заявлении.
Работники прокуратуры призвали людей, которые считают себя пострадавшими от взрывов, обратиться в это ведомство или Кропивницкий отдела Национальной полиции.
- Напомним, 27 марта в Кропивницком вспыхнул пожар на автостоянке. В результате взрыва пострадали три человека, горело 15 автомобилей.
- В прокуратуре сообщили, что взрывы в Кропивницкого на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.
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