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Взрывы в Кропивницкому: прокуратура сообщила о 2 подозреваемых

Кировоградская местная прокуратура объявила о подозрении руководителю предприятия "Элан-Ви" и главному инженеру этой компании

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области в Facebook.

В частности, речь идет о нарушении по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса, то есть нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.

В прокуратуре отметили, что сейчас готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

"Заметим, что инженер правоохранителями был задержан в порядке статьи 208 КПУ Украины при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной", - говорится в заявлении.

Работники прокуратуры призвали людей, которые считают себя пострадавшими от взрывов, обратиться в это ведомство или Кропивницкий отдела Национальной полиции.

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