Пожар на автостоянке в Кропивницком: в больнице три человека, горят 15 автомобилей
27 марта, 2019, 22:12
В Кропивницком вспыхнул пожар на автостоянке, трое пострадавших
Об этом сообщает ГСЧС.
"27 марта в 20:07 в пгт. Кропивницкий по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар. По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 м кв. ", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу.
- Ранее сообщалось, что в Кропивницком около 20.00 произошел взрыв на улице Киевской.
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