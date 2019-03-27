Пожар на автостоянке в Кропивницком: в больнице три человека, горят 15 автомобилей

27 марта, 2019, 22:12

В Кропивницком вспыхнул пожар на автостоянке, трое пострадавших

Об этом сообщает ГСЧС.

"27 марта в 20:07 в пгт. Кропивницкий по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар. По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 м кв. ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу.