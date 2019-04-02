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Великобритания потеряла более € 100 млрд из-за Brexit


фото: REUTERS
Великобритания потеряла из-за предстоящего Brexit примерно 87 млрд фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около € 101, 4 млрд

Об этом говорится в докладе банка Goldman Sachs, пишет Deutsche W elle.

"В документе говорится, что с июня 2016 года Соединенное Королевство еженедельно теряло почти € 700 млн за решение британцев выйти из Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как сообщили эксперты, Великобритания недосчиталась около 2,5% своего ВВП из-за Brexit.

В Goldman Sachs отметили, что в последние дни существенно возросла вероятность того, что Британия так и не покинет ЕС - с 35 до 40%. В свою очередь, вероятность неконтролируемого Brexit аналитики банка расценивают в 15%.

  • Напомним, Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским Союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
  • После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
  • 2 апреля палата общин британского парламента вновь не смогла прийти к согласию по вопросу о Brexit.
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