Британский парламент снова не поддержал решение о Brexit
Об этом сообщает Радио Свобода.
На рейтинговое голосование были вынесены четыре альтернативных варианта: остаться в таможенном союзе с ЕС, создать с Евросоюзом так называемый общий рынок 2.0, провести новый референдум и запретить выход без соглашения с ЕС.
Часть этих предложений была отвергнута в ходе голосования на прошлой неделе. На этот раз за них голосовали больше депутатов, но этого все равно не хватило для большинства. Так, за поправку о таможенном союзе голосовали 273 депутатf, против - 276.
После голосования сторонники премьера в Палате общин вновь призвали депутатов поддержать соглашение с ЕС. Альтернатива, по их мнению - только выход из ЕС 12 апреля без договора. Будет ли Мэй пытаться выставить свое соглашение с ЕС на голосование в четвертый раз, пока неизвестно.
- Напомним, Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским Союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
- После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
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