Британский парламент снова не поддержал решение о Brexit

2 апреля, 2019, 08:03

Палата общин британского парламента вновь не смогла прийти к согласию по вопросу о Brexit

Об этом сообщает Радио Свобода.

На рейтинговое голосование были вынесены четыре альтернативных варианта: остаться в таможенном союзе с ЕС, создать с Евросоюзом так называемый общий рынок 2.0, провести новый референдум и запретить выход без соглашения с ЕС.

Часть этих предложений была отвергнута в ходе голосования на прошлой неделе. На этот раз за них голосовали больше депутатов, но этого все равно не хватило для большинства. Так, за поправку о таможенном союзе голосовали 273 депутатf, против - 276.

После голосования сторонники премьера в Палате общин вновь призвали депутатов поддержать соглашение с ЕС. Альтернатива, по их мнению - только выход из ЕС 12 апреля без договора. Будет ли Мэй пытаться выставить свое соглашение с ЕС на голосование в четвертый раз, пока неизвестно.