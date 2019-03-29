Британские парламентарии в третий раз провалили Brexit-соглашение

29 марта, 2019, 17:02

Нижняя палата парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Европейского Союза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем

Об этом сообщает the Guardian.

За то, чтобы поддержать соглашение, высказались 286 парламентариев, 344 проголосовали против.

В отличие от двух предыдущих голосований, сегодня депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и противоречивого ирландского "бекстопа".

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена на голосование.

Голосование имело решающее значение для дальнейших планов Великобритании отложить Brexit до 22 мая. Лидеры ЕС ранее согласились продолжить Brexit, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit будет короче - до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги выйти без соглашения.

Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно на следующей неделе.

На этой неделе Тереза Мэй, пытаясь получить поддержку депутатов, пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за договор с ЕС.