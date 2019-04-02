Тимошенко не будет призывать сторонников поддерживать Порошенко или Зеленского во втором туре
Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает Укринформ.
"Вы знаете, в каком состоянии сейчас страна, она поставлена на грань выживания. И мы себе даем отчет в том, что любое поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет сегодня против Украины войну. Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния - я этого никогда не позволю. И мы не являемся сторонниками такой политики", - заявила Тимошенко.
В то же время она добавляет, что уважает выбор граждан Украины, а поэтому ее команда и в дальнейшем будет защищать этот выбор.
"Ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК есть во втором туре, не справятся с вызовами, перед которыми стоит Украина, и не прекратит ни войны, ни беды", - подчеркнула Тимошенко.
Политик не стала призывать своих сторонников поддерживать ни одного из оппонентов, которые проходят во второй тур.
"И поэтому брать ответственность за любые советы я не могу", - отметила лидер "Битькивщины".
- Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 97,75% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины. По этим данным Владимир Зеленский набирает 30,2% (5582846 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,9% (2937222 голоса), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3% - 2469257 голосов .
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