Тимошенко не будет призывать сторонников поддерживать Порошенко или Зеленского во втором туре

2 апреля, 2019, 13:49

Тимошенко не будет призывать своих сторонников поддерживать кого-то из кандидатов, которые выходят во второй тур выборов, и не призывает своих сторонников выходить на улицу с протестами

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает Укринформ.

"Вы знаете, в каком состоянии сейчас страна, она поставлена на грань выживания. И мы себе даем отчет в том, что любое поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет сегодня против Украины войну. Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния - я этого никогда не позволю. И мы не являемся сторонниками такой политики", - заявила Тимошенко.

В то же время она добавляет, что уважает выбор граждан Украины, а поэтому ее команда и в дальнейшем будет защищать этот выбор.

"Ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК есть во втором туре, не справятся с вызовами, перед которыми стоит Украина, и не прекратит ни войны, ни беды", - подчеркнула Тимошенко.

Политик не стала призывать своих сторонников поддерживать ни одного из оппонентов, которые проходят во второй тур.

"И поэтому брать ответственность за любые советы я не могу", - отметила лидер "Битькивщины".