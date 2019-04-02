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"Жесткий" Brexit почти неизбежен, - координатор Европарламента


фото: REUTERS
В среду у Великобритании есть последний шанс упорядочить процесс выхода из Европейского Союза

Об этом написал в своем Twitter координатор Европарламента по Brexit, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

"Палата общин снова голосует против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду у Великобритании есть последний шанс: либо выйти из тупика, либо столкнуться с пропастью", - отметил чиновник.

Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.

  • На прошлой неделе Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским Союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
  • После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
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