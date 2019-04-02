"Жесткий" Brexit почти неизбежен, - координатор Европарламента
Об этом написал в своем Twitter координатор Европарламента по Brexit, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.
"Палата общин снова голосует против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду у Великобритании есть последний шанс: либо выйти из тупика, либо столкнуться с пропастью", - отметил чиновник.
The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the UK has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N- Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 1 апреля 2019 г.
Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.
- На прошлой неделе Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским Союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
- После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
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