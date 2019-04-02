"Жесткий" Brexit почти неизбежен, - координатор Европарламента

2 апреля, 2019, 11:10

В среду у Великобритании есть последний шанс упорядочить процесс выхода из Европейского Союза

Об этом написал в своем Twitter координатор Европарламента по Brexit, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

"Палата общин снова голосует против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду у Великобритании есть последний шанс: либо выйти из тупика, либо столкнуться с пропастью", - отметил чиновник.

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the UK has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N - Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 1 апреля 2019 г.

Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.