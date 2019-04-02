Послы "Большой семерки" одобрили выводы ОБСЕ по выборам в Украине

2 апреля, 2019, 10:09

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине

Об этом говорится в заявлении, опубликованом в группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter.

"Первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 был конкурентным и проводился в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в сообщении.

При этом страны G7 призвали кандидатов в президенты соблюдать нормы закона при подготовке и проведении второго тура выборов.

1 апреля президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.

"Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями", - сказал он.