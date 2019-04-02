Послы "Большой семерки" одобрили выводы ОБСЕ по выборам в Украине
Об этом говорится в заявлении, опубликованом в группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter.
"Первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 был конкурентным и проводился в мирной и безопасной атмосфере", - говорится в сообщении.
При этом страны G7 призвали кандидатов в президенты соблюдать нормы закона при подготовке и проведении второго тура выборов.
G7 Ambassadors "statement pic.twitter.com/yMGyqDWtX6- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 1 апреля 2019 г.
1 апреля президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
"Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями", - сказал он.
- Напомним, что по результатам национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 7:20 Владимир Зеленский имеет 30,2% голосов, Петр Порошенко - 15,9%, Юлия Тимошенко - 13,3%.
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