Хацкевич рассказал, как относится к критике
Об этом сообщает UA-Football .
"Как бы нас ни критиковали СМИ, телевидение, эксперты, после матчей с "Челси", я точно знаю, мы стали сильнее после этой европейской компании. Оцениваю выступление команды положительно. На сегодняшний день "Динамо" достойно представляло как сам клуб, так и Украину в Лиге Европы. Мы показали, что команда была готова в этот период времени играть по два матча в неделю. После неприятного поражения от "Челси" в следующей игре с "Олимпиком" команда сумела выдержать психологический удар и быть устойчивой в дальнейшем. За те два года, что я в "Динамо" в качестве главного тренера, научился подавлять всякие психологические неудачи в себе. Нет времени на переживания, страдания, самобичевание, потому что график матчей достаточно насыщен. Через три дня следующий поединок, к которому нужно быть готовым. Уже выработан иммунитет к стрессовым ситуациям", - сказал белорусский специалист.
Хацкевич также прокомментировал слова Тамаша Кадара, который заявил, что он не общается с тренером, потому что тот не знает английского.
"Никакой обиды нет. Если у меня есть какие-либо вопросы или требования, то могу поговорить через переводчика. Если у него есть ко мне вопросы, он всегда заходит и у нас есть диалог", - заявил тренер.
- Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос о своей возможной отставке.
- Александр Хацкевич больше не сможет рассчитывать на бразильского полузащитника Че Че, перешел в "Сан-Паулу" .
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