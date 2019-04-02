Хацкевич рассказал, как относится к критике

2 апреля, 2019, 10:29

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем отношении к критике

Об этом сообщает UA-Football .

"Как бы нас ни критиковали СМИ, телевидение, эксперты, после матчей с "Челси", я точно знаю, мы стали сильнее после этой европейской компании. Оцениваю выступление команды положительно. На сегодняшний день "Динамо" достойно представляло как сам клуб, так и Украину в Лиге Европы. Мы показали, что команда была готова в этот период времени играть по два матча в неделю. После неприятного поражения от "Челси" в следующей игре с "Олимпиком" команда сумела выдержать психологический удар и быть устойчивой в дальнейшем. За те два года, что я в "Динамо" в качестве главного тренера, научился подавлять всякие психологические неудачи в себе. Нет времени на переживания, страдания, самобичевание, потому что график матчей достаточно насыщен. Через три дня следующий поединок, к которому нужно быть готовым. Уже выработан иммунитет к стрессовым ситуациям", - сказал белорусский специалист.

Хацкевич также прокомментировал слова Тамаша Кадара, который заявил, что он не общается с тренером, потому что тот не знает английского.

"Никакой обиды нет. Если у меня есть какие-либо вопросы или требования, то могу поговорить через переводчика. Если у него есть ко мне вопросы, он всегда заходит и у нас есть диалог", - заявил тренер.