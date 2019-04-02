"Динамо" продало бразильца Че Че в "Сан-Паулу" - официально

2 апреля, 2019, 08:28

Футбольный клуб "Динамо" решил продать бразильского полузащитника Че Че в "Сан-Паулу"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевское "Динамо" согласовало трансфер хавбека Че Че в бразильский "Сан-Паулу". 26-летний полузащитник уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "Сан-Паулу".

По данным Sigapeternoblog.blogspot.com, "Сан-Паулу" хотел арендовать игрока, но "Динамо" подчеркивало исключительно продажу. При этом киевляне хотели вернуть деньги, за которые футболист был куплен у "Палмейраса" - 4,8 млн евро. Источник утверждает, что последнее предложение бразильского клуба содержит цифру 5 млн евро.

В "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 официальных матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).